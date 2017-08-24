Регионы РФ считают визовые ограничения США "самоизоляцией" и не ждут экономического урона

ТАСС, 24 августа. Российские регионы не ожидают серьезных потерь в экономических проектах из-за решения правительства США ограничить выдачу виз. При этом, по мнению экспертов, ограничение может в некоторой степени негативно отразиться на туризме, научных и культурных связях, однако здесь возможна альтернатива и новые направления сотрудничества.

Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

По данным Госдепартамента США, в 2016 году в России было выдано более 182 тыс. неиммиграционных виз, при этом в Москве - более 136 тыс., в Санкт-Петербурге - 27,5 тыс., в Екатеринбурге - более 11,5 тыс., во Владивостоке - более 7 тыс..

Опрошенные ТАСС эксперты не исключают, что ограничение в выдаче виз в перспективе может привести к снижению деловой активности, однако на данном этапе это решение никаким образом не повлияет на ведение российско-американского бизнеса и реализацию проектов двух стран в сфере науки и образования. Небольшая напряженность может возникнуть только в сфере туризма и культурного обмена, считают они.

Бизнес подготовился к ограничениям

Представители бизнеса во многих регионах, где реализуются российско-американские проекты, успели подготовиться к ограничению в выдаче виз. В их числе оказалась американская компания PPG Industries, которая в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Липецкой области имеет завод промышленных жидких лакокрасочных материалов. Представитель американской компании сказала ТАСС, что непростая ситуация с выдачей виз США не повлияет на работу компании в России.

"Все, у кого визы должны были быть, уже получили их", - сказала собеседница агентства. В строительство своего первого в России завода компания направила около 2 млрд рублей, он открыт в ОЭЗ "Липецк" в июне 2017 года, на нем предполагается создание 200 рабочих мест и выпуск до 25 млн литров лаков и красок в год.

В ОЭЗ "Липецк" также есть завод кормов американского холдинга Kemin Industries. В отделе по работе с персоналом ТАСС сообщили, что на предприятии в основном работают жители Липецкой области, а те, у кого должны быть американские визы, уже их имеют. Поэтому, отметили на заводе, сложностей в выдаче виз возникнуть не должно.

Визовые сложности пока не отразятся и на российско-американских проектах в Ростовской области.

"Агентство инвестиционного развития Ростовской области, к примеру, успешно локализовало в донском регионе проекты американских компаний Guardian, Praxair, Air Products, Coca-Cola, PepsiCo, Mars с совокупным объемом инвестиций свыше $690 млн. При этом новые визовые ограничения со стороны США не критичны для реализации проектов американских компаний в Ростовской области", - сказал ТАСС генеральный директор агентства Игорь Бураков.

Он уточнил, что в рамках данных проектов работают интернациональные команды, специалисты из разных стран, и "очередное политическое похолодание с точки зрения конкретных текущих проектов вполне можно пережить".

Регионы открыты для сотрудничества

Российские предприниматели надеются, что визовые сложности с США носят временный характер и не помешают им развивать бизнес в Америке.

"В течение последних 20 лет мы регулярно посещаем зарубежные выставки, в том числе выставки в Чикаго, Атланте, Лас-Вегасе, у нас никогда не возникало проблем с получением виз. Это (ограничение в выдаче виз) не повлияет на наш бизнес", - отметила предприниматель из Новосибирска Евгения Голикова - управляющий партнер сети кондитерских Kuzina, торговая точка которой открылась в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Не испытывают проблем и организаторы российско-американских проектов в сфере ТЭК. Например, на Дальнем Востоке работает американская компания ExxonMobil (одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в мире - прим. ТАСС). Компания является участником нефтегазового проекта "Сахалин-1" с объемом извлекаемых запасов 2,3 млрд баррелей нефти.

Представители ExxonMobil сообщили ТАСС, что не видят проблем с введением ограничения на выдачу виз. По данным компании, на Дальнем Востоке 80% сотрудников предприятия - российский персонал. Однако у них нет необходимости выезжать в США, так как они проходят обучение в учебном центре в Южно-Сахалинске

Ущерб возможен в долгосрочной перспективе

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина считает, что в краткосрочный период сложностей возникнуть не должно, но любое ограничение в долгосрочной перспективе наносит ущерб экономическим отношениям.

"Любые ограничения подобного рода наносят ущерб экономическим отношениям, торговым, экспортно-импортным операциям - либо напрямую, либо потенциально. И с точки зрения экономики, эти меры как бы неправильные, а с точки зрения политики - это уже не мне судить. Будем работать в тех обстоятельствах, которые мы имеем", - сказала Минуллина.

Такого же мнения придерживаются и эксперты в Нижегородской области. "Считаем, что приостановление выдачи неиммиграционных виз потенциально может привести к снижению деловой активности во взаимодействии Нижегородской области и США, но не окажет решающего воздействия на темпы роста производства, а также [на] развитие нижегородского бизнес-сообщества", - сказали ТАСС в департаменте внешних связей региона.

Однако не исключено, что отдаленные последствия могут и не наступить. Как сообщил накануне в интервью радиостанции "Коммерсант FM" заместитель главы американской дипмиссии в Москве Энтони Годфри, посольство США после 1 сентября рассмотрит вопрос о возможности возобновления выдачи виз не только в Москве, но и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. По его словам, такая возможность будет рассмотрена новым коллективом посольства.

Снижение деловой активности на Урале

Уральские регионы отмечают снижение деловой активности со стороны американцев, хотя США на протяжении многих лет занимают ведущие позиции среди стран-торговых партнеров Свердловской области.

"В 2016 году по сравнению с 2015 годом оборот внешней торговли Свердловской области с США снизился на 19%, при этом экспорт сократился на 11%, импорт - в два раза", - сказали ТАСС в региональном министерстве международных и внешнеэкономических связей.

По данным ведомства, в 2016 году из Свердловской области в США в основном поставлялись продукты неорганической химии - 60%. Доля металлов и изделий из них - 30%, машиностроительной продукции - 9%, также поставлялась древесина и изделия из нее - 1%. При этом в министерстве отметили, что данные по 2017 году еще уточняются.

В ведомстве рассказали, что из США в Свердловскую область в основном поставлялась химическая продукция - 51%. Доля машиностроительной продукции - 44%. В представительстве МИД в Екатеринбурге подчеркнули, что, несмотря на снижение деловой активности, американцы изъявляют желание сотрудничать с уральскими партнерами.

Трудности были и раньше

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что предприниматели столкнулись со сложностями в получении виз в США до введения ограничений.

"Уральский бизнес владеет американскими франшизами, но уже дважды пропускали знаковые мероприятия в США из-за сложности в получении виз, хотя были более благоприятные условия для их получения. Это удар по бизнесу. Бизнес задумается: не получить ли франшизу от страны, с которой предпринимателю будет проще работать," - сказал Беседин.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева, из-за новых ограничений сложности, возможно, будут испытывать представители малого и среднего бизнеса, которые наладили сотрудничество с партнерами из США.

"Эти отношения, мы думаем, на какое-то время заморозятся, но будут развиваться с другими странами. Это идет не на пользу США, не на пользу нашему бизнесу, который рассматривал сотрудничество с американцами. Конечно, мы продолжим наши отношения, контакты, но имиджевый урон, отсутствие возможностей прогнозировать действия правительства США повлекут негативные последствия для развития торгово-экономических отношений", - сказал Соболев корреспонденту ТАСС.

Ученые ищут альтернативу

Специалисты в сфере науки и образования настроены более пессимистично, чем бизнесмены. Так, например, проректор по международной деятельности Новгородского университета Михаил Певзнер считает, что отказ в визах может привести к нарушению научных и культурных связей.

Ученые из Алтайского Государственного университета (АлтГУ, Барнаул), где с 2013 года совместно с Университетом американского штата Аризона реализуют проект по разработке метода ранней диагностики онкологических заболеваний - технологии иммуносигнатуры, надеются на новые технологии коммуникации.

"Приостановка виз может затруднить поездки сотрудников в Аризону, но политические неурядицы вряд ли отразятся на сотрудничестве - оно в большей степени проходит посредством Skype, других программ, а сами поездки - раз-два в год, поэтому большой роли в научной работе это не сыграет", - сказали в пресс-службе вуза.

Во Владимире считают, что некоторые проблемы могут возникнуть в сфере студенческих обменов. "Если пауза в выдаче виз будет продлена, это может отразиться на участии владимирских студентов в ставших привычными международных программах обмена. Сейчас в США находятся несколько десятков молодых людей из Владимирской области", - сказала ТАСС руководитель центра международного обмена во Владимире Ольга Герасимова.

По словам заместителя директора Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ, Новосибирск) Алексея Васильева, научное творчество невозможно остановить.

"Курс на "самоизоляцию" американских партнеров привел к динамичному развитию национальной кооперации, расширению сотрудничества со странами Европы и Азии. Не случайно в последние годы интенсивность наших взаимовыгодных контактов, например, с европейскими научными организациями, заметно возросла. И наши европейские партнеры не скрывают удовлетворения от такого поворота событий", - сказал собеседник агентства.

Проблемы в сфере туризма

Эксперты отмечают, что сложности могут возникнуть не только в сфере культуры и науки, но и в сфере туризма. Как отмечают туроператоры, в наибольшей степени проблема коснется тех, кто раньше для получения визы пользовался услугами региональных консульств, в особенности на Дальнем Востоке.

Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, из числа организованных туристов в этом регионе обслуживалось порядка 40% заявителей. По мнению туроператоров, с настоящего момента реалистичным сроком для начала оформления визы будет три или четыре месяца.

"США не является массовым направлением туризма из Санкт-Петербурга. Это [направление] выбирают для индивидуального туризма представители верхнего сегмента среднего класса, для которых, в сущности, не будет большой проблемой перенос собеседования в Москву, поскольку речь идет главным образом о турах, которые готовятся подолгу и заранее", - сообщили ТАСС в Северо-Западном Союзе туриндустрии.

В союзе отметили, что изменения могут вызвать определенное раздражение у соискателей виз, однако на общую ситуацию на туристическом рынке они повлияют незначительно.