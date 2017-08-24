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Богданов обсудил с главой Минобороны Ливана борьбу с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой"

Политика
24 августа, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Российская сторона поприветствовала недавние успехи ливанской армии в ликвидации очага террористов

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с министром обороны Ливана Якубом Саррафом борьбу с террористами и сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации в Ливане и в целом военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока, который столкнулся в последние годы со значительным ростом террористических угроз, - отметили в министерстве. - С российской стороны приветствовались недавние успехи ливанской армии в ликвидации очага ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС) в горных районах на северо-востоке страны и выражена поддержка решительным действиям руководства Ливанской Республики по зачистке территории дружественного Ливана от террористов".

"Обстоятельно были рассмотрены также перспективы дальнейшего укрепления российско-ливанского взаимодействия, в том числе в сферах обороны и безопасности", - добавили в российском дипведомстве.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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Ливан Россия
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