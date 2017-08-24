РФ рассчитывает, что в США возобладает разум и санкционная спираль прекратится

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в США остынут "горячие головы" и санкционная спираль прекратится. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не мы начали совершенно бессмысленную борьбу на международной арене, не мы начали бессмысленную санкционную спираль, - подчеркнул министр. - Рассчитываем, что остынут "горячие головы" и все-таки возобладает разум".

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, приводит в форму закона ограничительные меры против РФ, принятые администрацией США во главе с Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.