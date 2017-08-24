Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ рассчитывает, что в США возобладает разум и санкционная спираль прекратится

Политика
24 августа, 15:59 UTC+3

Глава МИД РФ подчеркнул, что "бессмысленную борьбу на международной арене" начала не российская сторона

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в США остынут "горячие головы" и санкционная спираль прекратится. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Смотрите также

Что нужно знать о подписанном Трампом законе о санкциях против России

"Не мы начали совершенно бессмысленную борьбу на международной арене, не мы начали бессмысленную санкционную спираль, - подчеркнул министр. - Рассчитываем, что остынут "горячие головы" и все-таки возобладает разум".

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, приводит в форму закона ограничительные меры против РФ, принятые администрацией США во главе с Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.

Смотрите также

Кисляк: антироссийские санкции подрывают шансы на нормальные отношения России и США

Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"

ВЦИОМ: россияне спокойно отнеслись к новым санкциям со стороны США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
"Тигр"-трансформер
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
3
В центре Киева произошел взрыв
4
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама