Депутат: давление союзников США на РФ не связано с минскими соглашениями

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев считает, что министр обороны США Джеймс Мэттис, заявляя об осуществлении давления на РФ союзниками США в целях принуждения ее выполнять минские соглашения, серьезно лукавит, поскольку это давление с их стороны связано с предстоящими в следующем году выборами президента России.
В четверг глава Пентагона, прибывший в Киев на парад по случаю Дня независимости Украины, по итогам переговоров с президентом этой страны Петром Порошенко заявил, что "cоюзники США будут и дальше осуществлять давление на Россию, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений, пока Россия не пойдет надлежащим путем".
"Мэттис очень серьезно лукавит, и не только от своего лица, но и от всей своей страны в целом. Их цель - выборы президента РФ в 2018 году, а далеко не минские соглашения. В США прекрасно осознают, что Россия не является субъектом этих соглашений. При этом все, что может, РФ исполняет, ничего не делает только Украина", - отметил Шхагошев.
"США продолжат оказывать это давление, прикрываясь невыполнением минских соглашений, до тех пор, пока они не увидят результаты выборов президента РФ в следующем году. В России это четко понимают", - подчеркнул он.