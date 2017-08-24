Грызлов: желание Порошенко получить оружие от США не соответствует имиджу миротворца

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Желание президента Украины Петра Порошенко получить летальное вооружение от США не соответствует его миротворческим заявлениям. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Борис Грызлов.

"Продекларированное в очередной раз президентом Петром Порошенко стремление заполучить от США новое летальное оружие не очень соответствует имиджу миротворца, который хочет иметь украинский президент. Особенно неуместны такие заявления накануне вступления в силу с 25 августа соглашения о бессрочном режиме прекращения огня в Донбассе, одобренного вчера в Минске контактной группой и поддержанного на телефонных переговорах лидеров стран "нормандской четверки" 22 августа", - заявил он.

Представитель РФ отметил, что озвученное стремление Порошенко заполучить летальное оружие несомненно будет воспринято в Донбассе, как очень плохой, угрожающий сигнал. "Никому не стоит забывать, что противостояние на юго-востоке Украины - внутренний политический конфликт, который правящие круги страны попытались разрешить военными средствами. С этого года к таким мерам воздействия добавилась полная экономическая и транспортная блокада", - добавил Грызлов.

"Естественно, эти методы крайне далеки от политико-дипломатических, о чем я призываю крепко задуматься украинское руководство", - подытожил он.