Министр обороны Буркина-Фасо передал Богданову послание для Путина

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министр национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Жан-Клод Буда в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым передал послание для российского лидера Владимира Путина от президента республики Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом в четверг сообщили в МИД РФ.
"24 августа в МИД России состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л. Богданова с министром национальной обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Ж.К. Будой, находящимся в Москве для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", - информировали в министерстве. - В ходе беседы Ж.К. Буда передал личное послание президента Буркина-Фасо Р. Каборе на имя президента Российской Федерации В.В. Путина".
"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-буркинийских отношений с акцентом на важность активизации политического диалога, наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения гуманитарных связей", - добавили в дипведомстве.