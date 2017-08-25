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Более 500 тыс. жителей Северной Осетии примут участие в голосовании на выборах

Политика
25 августа, 8:37 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 25, августа. /ТАСС

Сформированы 347 постоянных участковых избирательных комиссий и 19 временных

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ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек, по предварительным данным, смогут проголосовать на выборах в Северной Осетии в сентябре 2017 года. Об этом на заседании в пятницу сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Жанна Моргоева.

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Всего в Северной Осетии проживает порядка 700 тыс. человек.

"По предварительным данным, в голосовании примут участие более полумиллиона жителей республики. Сформировано 347 постоянных участковых избирательных комиссий и 19 временных", - сказала Моргоева.

Для обеспечения безопасности в период голосования МВД республики проведет 25 августа штабные учения.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории республики планируется проведение 156 избирательных кампаний, из которых одна кампания по выборам депутатов местного парламента, 90 - в представительные органы и 65 кампаний по выборам глав муниципальных образований.

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