Более 500 тыс. жителей Северной Осетии примут участие в голосовании на выборах

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек, по предварительным данным, смогут проголосовать на выборах в Северной Осетии в сентябре 2017 года. Об этом на заседании в пятницу сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Жанна Моргоева.

Всего в Северной Осетии проживает порядка 700 тыс. человек.

"По предварительным данным, в голосовании примут участие более полумиллиона жителей республики. Сформировано 347 постоянных участковых избирательных комиссий и 19 временных", - сказала Моргоева.

Для обеспечения безопасности в период голосования МВД республики проведет 25 августа штабные учения.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории республики планируется проведение 156 избирательных кампаний, из которых одна кампания по выборам депутатов местного парламента, 90 - в представительные органы и 65 кампаний по выборам глав муниципальных образований.