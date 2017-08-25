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Прокуроры стран БРИКС и МЕРКОСУР приняли декларацию о совместных усилиях по природоохране

Политика
25 августа, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Это первая в истории совместная декларация руководителей двух организаций органов прокуратуры, отметил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Руководители органов прокуратуры стран БРИКС и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) приняли совместную декларацию о необходимости мер по защите окружающей среды и построении общества, основанного на уважении природоохранного законодательства. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он отметил, что это первая в истории совместная декларация руководителей двух организаций органов прокуратуры, встреча которых проходит в эти дни в столице Бразилии, а ее инициатором был генпрокурор России Юрий Чайка.

"Подписание состоялось в ходе встречи руководителей органов прокуратуры указанных стран в Бразилиа, на которой обсуждались вопросы нарушений природоохранного законодательства", - сообщил Куренной. Свои подписи под документом поставили генеральные прокуроры России, КНР, национальный директор прокуратуры ЮАР, генеральные прокурор Аргентины, Парагвая, Перу и Восточной республики Уругвай.

"В документе указывается на необходимость реализации незамедлительных мер по охране окружающей среды, в том числе обоснованных Парижским соглашением по климату. Ключевым фактором успешного выполнения данного Соглашения называется эффективное применение законодательства в каждой из стран, подписавших его", - сказал Куренной. В декларации подчеркивается роль прокуратуры в охране окружающей среды, а также задача по обеспечению полного соблюдения законодательства в этой сфере, говорится о важности обмена опытом работы между прокуратурами в сфере охраны окружающей среды.

"Для решения поставленных задач предлагается объединение усилий по построению общества, основанного на уважении природоохранного законодательства, применение совместных усилий для достижения целей, принятых на международном уровне, реализация всесторонних мер по защите экологических систем Земли, в частности, сохранение чистого воздуха и воды, плодородных почв, разнообразия флоры и фауны, генетического наследия", - отметил представитель Генпрокуратуры России.

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