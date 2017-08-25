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Путин обсудил с СБ РФ итоги своих международных контактов и предстоящие встречи

Политика
25 августа, 14:33 UTC+3 МОСКВА 25, августа. /ТАСС

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента, глава администрации Кремля, секретарь Совбеза, глава МВД, министр иностранных дел, министр обороны, директор ФСБ, глава СВР

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои состоявшиеся международные контакты, в том числе в "нормандском формате", а также предстоящие встречи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"На совещании обсуждались вопросы, которые затрагивались во время состоявшихся в последнее время международных контактов президента РФ, а также повестка предстоящих международных встреч главы российского государства", - отметили в пресс-службе. "Также затрагивалась тема договоренностей лидеров стран "нормандского формата" в связи с состоявшимся 22 августа их телефонным разговором", - подчеркнули в Кремле.

Помимо телефонных переговоров в "нормандском формате" в последнюю неделю Путин провел встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, а также президентом Армении Сержем Саргсяном. В числе будущих контактов президента РФ с зарубежными лидерами значится встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном 28 августа в Будапеште, а также беседы на полях Восточного экономического форума 6-7 сентября с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьером Японии Синдзо Абэ и, возможно, главами других иностранных делегаций.

"Помимо международных тем на совещании поднимались и актуальные внутриполитические вопросы", - сообщили также в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

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Паролин, Пьетро Нетаньяху, Биньямин Шойгу, Сергей Кужугетович Нарышкин, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Патрушев, Николай Платонович Матвиенко, Валентина Ивановна Колокольцев, Владимир Александрович
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