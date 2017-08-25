Член СПЧ сообщил о попытках подкупа избирателей на выборах в регионах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Несколько попыток подкупа избирателей зафиксированы в регионах России, кроме того, общественники выявили ряд нарушений с агитационными материалами в ходе текущей избирательной кампании. Об этом сообщил в пятницу журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

"Это, конечно, проблема с агитационными материалами, они распространяются в ряде регионов без необходимых выходных данных. Есть сигналы об уничтожении агитационной продукции в ряде регионов, есть агитационные материалы, не оплаченные из избирательных фондов кандидатов или партий", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Кроме того, по словам Брода, "есть несколько случаев подкупа избирателей". "Уже в одном из регионов задержан человек, которые предлагал деньги за голос в поддержку одного из кандидатов", - отметил он.

"По всем этим фактам мы, естественно, составляем обращения и в региональные избирательные комиссии, и в органы прокуратуры", - подчеркнул Брод.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.