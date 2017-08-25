Косачев в сентябре обсудит с де Мистурой участие парламентариев в сирийском урегулировании

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в начале сентября намерен обсудить со спецпосланником ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой и генсеком межпарламентского союза Мартином Чунгонгом участие парламентариев в сирийском урегулировании. Об этом сенатор сообщил ТАСС.

"Встреча может состояться 4 сентября, но точная дата еще не определена", - сказал Косачев. По его словам, мероприятие может пройти в Женеве.

"Стороны намерены провести консультации о возможном использовании потенциала парламентской дипломатии для урегулирования ситуации в Сирии", - добавил сенатор.