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Косачев в сентябре обсудит с де Мистурой участие парламентариев в сирийском урегулировании

Политика
25 августа, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Глава комитета Совфеда по международным делам отметил, что встреча может состояться 4 сентября

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в начале сентября намерен обсудить со спецпосланником ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой и генсеком межпарламентского союза Мартином Чунгонгом участие парламентариев в сирийском урегулировании. Об этом сенатор сообщил ТАСС.

"Встреча может состояться 4 сентября, но точная дата еще не определена", - сказал Косачев. По его словам, мероприятие может пройти в Женеве.

"Стороны намерены провести консультации о возможном использовании потенциала парламентской дипломатии для урегулирования ситуации в Сирии", - добавил сенатор.

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Косачев, Константин Иосифович
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Кризис в Сирии
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