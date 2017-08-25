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Богданов обсудил с сирийским оппозиционером политическое урегулирование в САР

Политика
25 августа, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Москва приветствует усилия сирийского гражданского общества по содействию нормализации обстановки "на земле", отметили в российском дипведомстве

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с председателем оппозиционной сирийской Партии строительства государства Луэем Хусейном приветствовал усилия сирийского гражданского общества по нормализации обстановки в стране. Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на безальтернативность политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН", - отметили в МИД.

"С российской стороны приветствовались усилия сирийского гражданского общества по содействию нормализации обстановки "на земле", наведению мостов взаимопонимания между различными вовлеченными в межсирийский конфликт политическими силами", - подчеркнули в министерстве.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
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Кризис в Сирии
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