Крашенинников поддержал идею о наделении членов ОП правами наблюдателей на выборах

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников поддерживает идею о предоставлении членам Общественной палаты (ОП) РФ права наблюдения за ходом голосования на выборах в России.
"Идея хорошая, любопытная", - заявил он в пятницу ТАСС.
Вместе с тем Крашенинников считает, что к ее реализации можно будет приступить только в следующем избирательном цикле. "Вводить это надо не сейчас. Мы договорились, что будем править избирательное законодательство, но только после проведения единого дня голосования и мартовских выборов [президента РФ]. Эти предложения мы, конечно, будем анализировать, они уже существуют", - добавил глава комитета.
Крашенинников напомнил, что в Госдуме действует рабочая группа по совершенствованию выборного права. "Когда все это будет на бумаге, будем смотреть", - пообещал он.
Общественная палата РФ намерена инициировать поправки в избирательное законодательство, которые позволят членам региональных общественных палат присутствовать на избирательных участках в качестве наблюдателей наравне с представителями партий и кандидатов. Об этом сообщил в пятницу член ОП, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова также высказывала идею о том, что наблюдателям от общественных организаций нужно дать право работать на избирательных участках.