Москалькова рассказала о самочувствии задержанного под Луганском россиянина

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 25 августа. / ТАСС/. Задержанный на Украине гражданин РФ Виктор Агеев прошел медицинское обследование, он чувствует себя нормально. Об этом сообщила журналистам в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Только что я обращалась по Агееву к Лутковской (уполномоченный по правам человека на Украине Валерия Лутковская - прим. ТАСС) по нашему российскому гражданину, который задержан и находится в Луганской области. По моему запросу проведено обследование, он чувствует себя нормально, 22 июля его посетила мама из России", - сказала Москалькова.
По словам Москальковой, она находится в постоянном контакте с украинским омбудсменом и держит ситуацию с задержанием Агеева под контролем.
"Это очень важно, и если будут ко мне обращения, то я готова выехать и посетить нашего гражданина, потому что наши консулы не допускаются туда для выполнения защитных функций, и в этом случае роль уполномоченного существенно возрастает", - добавила омбудсмен.
Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны РФ опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным.
По данным российского оборонного ведомства, он никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В Минобороны РФ назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов".