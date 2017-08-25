Посол Молдавии вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе миротворцев

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия считает инициативу Молдавии в ООН о выводе из Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент, как очередную недружественную акцию, направленную против улучшения отношений двух стран. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил вызванному в министерство послу Молдавии в Москве Андрею Негуце, сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии", - отметили в дипведомстве.

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях, - указали в МИД РФ. - Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования".

Ранее в этом месяце правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. В опубликованном 22 августа письме молдавского постпреда Виктора Морару утверждается, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".