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Посол Молдавии вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе миротворцев

Политика
25 августа, 19:38 дата обновления: 25 августа, 19:44 UTC+3

В Москве рассматривают инициативу Кишинева как недружественную акцию, направленную против улучшения отношений двух стран

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия считает инициативу Молдавии в ООН о выводе из Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент, как очередную недружественную акцию, направленную против улучшения отношений двух стран. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил вызванному в министерство послу Молдавии в Москве Андрею Негуце, сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

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"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии", - отметили в дипведомстве.

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях, - указали в МИД РФ. - Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования".

Ранее в этом месяце правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. В опубликованном 22 августа письме молдавского постпреда Виктора Морару утверждается, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".

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Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
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