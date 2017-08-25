МИД РФ: шумиха вокруг учений "Запад-2017" призвана оправдать военную активность НАТО

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер, а реальная численность задействованного личного состава и военной техники гораздо ниже, чем утверждается в зарубежных СМИ. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"Совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер", - указали в российском дипведомстве.

"Раздуваемая шумиха носит искусственный характер и явно рассчитана на то, чтобы продемонстрировать западной общественности "обоснованность" затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО, - отметили в министерстве. - Хотели бы подчеркнуть, что именно эти действия ведут к нарастанию военной напряженности в Европе, о чем сейчас демонстративно сетуют западные "бойцы пера и микрофона".

Численность и транспарентность

В Министерстве иностранных дел отвергли предположения о том, что численность участников учений намеренно занижена и не обеспечена их достаточная транспарентность. "Общая численность личного состава и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года, - отметили в МИД РФ. - Так, к участию в учениях, которые состоятся с 14 по 20 сентября, планируется привлечь до 12700 военнослужащих (7200 человек - от ВС Республики Беларусь, 5500 человек - от ВС Российской Федерации, из них на территории Республики Беларусь - около 3000 человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей".

"Это очень далеко от тех цифр, которые вбрасываются в СМИ в связи с предстоящими учениями", - подчеркнули в министерстве.

При этом, указали в дипведомстве, Белоруссия по собственной инициативе пригласила к наблюдению за учениями представителей ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК, военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, военных наблюдателей от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии и провела брифинг на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Мы приветствуем эти шаги белорусской стороны", - отметили в МИД РФ.

Российские военные эксперты провели брифинг по предстоящим учениям 13 июля в штаб-квартире НАТО, добавили в Министерстве иностранных дел. До конца августа Минобороны проведет еще один - для представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных в России.