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Александр Албычев назначен заместителем руководителя Федерального казначейства

Политика
26 августа, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Албычева заместителем руководителя Федерального казначейства. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на портале правительства.

"Назначить Албычева Александра Сергеевича заместителем руководителя Федерального казначейства, " - говорится в документе.

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