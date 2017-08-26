Александр Албычев назначен заместителем руководителя Федерального казначейства

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Албычева заместителем руководителя Федерального казначейства. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на портале правительства.
"Назначить Албычева Александра Сергеевича заместителем руководителя Федерального казначейства, " - говорится в документе.