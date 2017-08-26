МИД РФ: трудоустройство работавших в дипмиссии США россиян идет в обычном режиме

ЗАВИДОВО, 26 августа. /ТАСС/. Трудоустройство граждан РФ, потерявших работу в результате сокращения персонала американской дипмиссии, идет в обычном режиме, специальной программы для этого не предусмотрено. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (ГлавУпДК) Алексей Изотов.

"Естественно, если какие-то высококвалифицированные специалисты высвобождаются, их заносим в резерв, если они к нам обращаются", - сказал он.

Начальник ГлавУпДК добавил, что какой-то специальной программы по трудоустройству персонала, работавшего в дипмиссии США, не предусмотрено. "Это обычная практика, какой-то специальной программы для этого не существует, это часть нашей работы. Мы, естественно, следим за всеми этими высококвалифицированными специалистами, потому что их не так много", - подчеркнул Изотов.

28 июля МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил США до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Согласно этому требованию, РФ должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США.