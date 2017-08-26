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Косачев: продолжая запускать ракеты, Пхеньян может сам себя загнать в тупик

Политика
26 августа, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам назвал новые запуски северокорейских ракет после принятия резолюции Совбеза ООН "весьма плохим сигналом"

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что Пхеньян может загнать себя в ситуацию, когда помочь в решении северокорейской проблемы будет сложно. Так он прокомментировал новые ракетные пуски КНДР.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Новые запуски северокорейских ракет после принятия жесткой резолюции Совбеза ООН по КНДР - весьма плохой сигнал. Пхеньян может сам себя загнать в ситуацию, когда помочь ему будет крайне трудно даже тем, кто не является его прямыми оппонентами", - сказал Косачев журналистам.

Вместе с тем, сенатор отметил, что совместные действия США и Южной Кореи оправдано вызывают нервную реакцию у северокорейского руководства. Он напомнил, что США проводят совместные с Южной Кореей учения Ulchi - Freedom Guardian, на которых, как сообщают в СМИ, отрабатывается план, предполагающий нанесение удара по руководству КНДР.

"Поэтому когда Северная Корея выражает жесткий протест в связи с этими учениями, называя их опасной военной провокацией, считать это излишне нервной реакцией на безобидные действия оппонентов в крайне напряженной региональной обстановке не получается", - добавил Косачев.

"Даже плановые учения можно, при желании, отложить, чтобы поддержать осторожный тренд к нормализации обстановки вокруг корейской проблемы. И если этого не делают, значит, как говорится, это кому-нибудь нужно", - заключил сенатор.

Ранее представитель Тихоокеанского командования ВС США сообщил, что американские военные зафиксировали в КНДР запуск трех ракет малой дальности. По их данным, одна из них взорвалась практически сразу после запуска.

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США КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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