Пять партий договорились об общественном наблюдении на выборах в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Представители общественного движения "Россия выбирает" и пяти политических партий в субботу в Ярославле подписали соглашение об общественном наблюдении на выборах 10 сентября. Об этом ТАСС сообщила сооснователь общественного движения Елена Бабченкова.

"Наблюдателей на избирательные участки по законодательству имеют право направлять политические партии и кандидаты. Мы помогаем гражданским активистам, неравнодушным людям, которые не симпатизируют какому-то конкретному кандидату, получить формальный статус наблюдателя. В каждом регионе мы предлагаем всем политическим партиям направить на выборы наблюдателями наших людей. В Ярославле сегодня [в субботу] мы подписали соглашение с пятью политическими партиями", - сказала Бабченкова.

Документ подписали представители партий "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Единая Россия", "Коммунисты России", а также партии "Родина". Подписание документа состоялось после проведения круглого стола, в ходе которого представители общественных организаций, политических партий, неравнодушные граждане и политологи обсудили проблемы предвыборной кампании и специфику работы наблюдателей.

"В Ярославской области проходят две крупные кампании - выборы губернатора и выборы муниципалитета (гордумы) Ярославля. Общественное движение следит за ходом предвыборной гонки, если есть нарушения законодательства, наши юристы помогут составить жалобу", - рассказала Бабченкова.

Она также отметила, что в Ярославской области, по сравнению с другими регионами, обычно хорошо организованы выборы. "Нарушения, которые тут фиксируются - это в основном нарушения со стороны кандидатов, а что касается самих избирательных комиссий, то обычно в Ярославской области все очень хорошо организовано", - пояснила Бабченкова.

Работа на участках

В единый день голосования наблюдатели общественного движения "Россия выбирает" будут оперативно размещать всю информацию о ходе голосования на интернет-портале проекта. Наблюдатели также будут использовать Telegram-бот, там они будут фиксировать все нарушения. Кроме того, информация о нарушения появится на портале "Национальный общественный мониторинг".

"Движение "Россия выбирает" превращает декорации в наблюдателей. Люди должны быть мотивированые, молодые и технически грамотные. Институт наблюдателей нужно развивать и синхронизировать с развитием новых технологий", - высказал свое мнение ТАСС политолог Григорий Моднов.

Заместитель председателя избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик отмечает, что в 2017 году участки получили новое техническое оснащение, это также поможет избежать нарушений в единый день голосования. "В Ярославской области видеонаблюдение на выборах будет в четырех городах: Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове и Угличе. Всего на 302 участках будет видеонаблюдение с трансляцией в интернет", - рассказала Новик.

"Россия выбирает"

Инициативная группа "Россия выбирает" появилась 2012 году, в 2015 году получила статус общественного движения. В единый день голосования в 2016 году "Россия выбирает" работала в 20 регионах России. Наблюдатели общественного движения находились на участках 18 июля во время довыборов депутатов Ярославской областной думы.