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Посольство РФ в Лондоне предупредило об опасности посещения Ноттингхилльского карнавала

Политика
26 августа, 20:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, августа. /ТАСС

Данное обращение российское посольство сделало в связи с последним инцидентом у Букингемского дворца

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ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании предупредило российских граждан об опасности посещения Ноттингхилльского карнавала в Лондоне и призвало избегать мест массового скопления людей в связи с повышенной террористической угрозой в стране. Об этом в субботу сообщила пресс-служба дипмиссии РФ в Соединенном Королевстве.

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"Напоминаем гражданам о серьезном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей. В той же связи предупреждаем об опасности посещения карнавала в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне 27 и 28 августа", - говорится в сообщении.

Данное обращение российское посольство сделало в связи с последним инцидентом у Букингемского дворца, когда 26-летний злоумышленник, вооруженный холодным оружием, в пятницу напал на сотрудников полиции, ранив троих из них. Скотленд-Ярд рассматривает это нападение как террористический акт.

Ноттингхилльский карнавал афро-карибской культуры ежегодно проводится в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона с 1964 года. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который в течение его двухдневной программы посещают более миллиона британцев и туристов.

В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный", выше только "критический".

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