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Россия зафиксировала в Сирии семь нарушений перемирия за сутки

Политика
27 августа, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС

По данным Минобороны РФ, нарушения произошли в провинциях Алеппо и Дамаск

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона зафиксировала в Сирии за сутки семь нарушений режима прекращения боевых действий, турецкая - шесть. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы семь случаев стрельбы, в провинциях Алеппо - пять, Дамаск - два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений, в провинциях Дамаск - два, Хомс - четыре", - говорится в бюллетене российского военного ведомства.

Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Кроме того, за последние сутки по линии ООН была проведена одна гуманитарная акция - в населенный пункт Барза провинции Дамаск доставлены продукты питания и хозяйственные товары общим весом 42 т.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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