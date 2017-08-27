Россия зафиксировала в Сирии семь нарушений перемирия за сутки

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона зафиксировала в Сирии за сутки семь нарушений режима прекращения боевых действий, турецкая - шесть. Об этом в воскресенье сообщило Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы семь случаев стрельбы, в провинциях Алеппо - пять, Дамаск - два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений, в провинциях Дамаск - два, Хомс - четыре", - говорится в бюллетене российского военного ведомства.
Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
Кроме того, за последние сутки по линии ООН была проведена одна гуманитарная акция - в населенный пункт Барза провинции Дамаск доставлены продукты питания и хозяйственные товары общим весом 42 т.