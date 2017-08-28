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Лавров посетит Кувейт в рамках турне по странам Персидского залива

Политика
28 августа, 0:15 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 28, августа. /ТАСС

Особое внимание на переговорах будет уделено кризису в отношениях между Катаром и другими арабскими государствами

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает в понедельник блиц-турне по странам Персидского залива с визита в Кувейт. В рамках поездки Лавров также посетит ОАЭ и Катар.

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В Кувейте глава МИД РФ встретится с эмиром Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, проведет переговоры с министром иностранных дел шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом. Последний раз Лавров посещал эмират в феврале 2014 года.

В Абу-Даби запланированы беседы с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, министром иностранных дел и международного сотрудничества шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В Дохе намечены встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, ожидаются также переговоры с главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и с госминистром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей.

Двусторонние вопросы

Российская делегация, отметили в МИД РФ, нацелена на обсуждение нынешнего состояния и перспектив развития традиционно дружественных отношений, которые связывают РФ с этими государствами. "Имеется в виду провести совместную инвентаризацию хода выполнения соответствующих решений, принятых ранее на уровне высшего руководства России и упомянутых стран, - пояснила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. - К нашим общим задачам относим поддержание регулярного политического диалога, наращивание товарооборота, работу в проектах в энергетике, металлургии, промышленности и других областях".

Стороны, вероятно, обсудят и ситуацию на рынке энергоносителей, в частности вопросы объемов нефтедобычи.

В Москве рассматривают это турне как неотъемлемую часть последовательной работы по продвижению многоплановой и взаимовыгодной кооперации со всеми партнерами в стратегически важном районе Ближнего Востока и Северной Африки. "Исходили и исходим из того, что такое плодотворное взаимодействие отвечает долгосрочным интересам России и государств региона, служит делу обеспечения мира и стабильности", - подчеркнули в МИД.

Сирийская папка

Кризис в Персидском заливе затрагивает и сирийскую проблематику, особенно в контексте влияния стран региона на оппозицию. Известно, что ряд оппозиционных групп, в частности Высший комитет по переговорам (ВКП), пользуется поддержкой как Катара, так и Саудовской Аравии. По данным источников, внутри самого комитета наметились разногласия.

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Это осложняет консультации представителей ВКП с "московской" и "каирской" платформами по формированию общей делегации для переговоров с правительством Сирии. Этот аспект политического урегулирования - один из ключевых на межсирийских переговорах в Женеве, очередной раунд которых может состояться до конца сентября.

Россия намерена информировать коллег из Кувейта, ОАЭ и Катара об усилиях в рамках астанинского процесса, о создании в Сирии зон деэскалации, обменяться мнениями о ходе женевского процесса.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна Нахайян, Халифа бен Заид, Аль, шейх Сабах, Джабер аль-Мубарак аль-Хамад, ас-, шейх
Страны
ОАЭ Катар Сирия Кувейт Египет Бахрейн Саудовская Аравия
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