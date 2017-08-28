ФоРГО: большинство губернаторских выборов пройдут по референдумному сценарию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) считают, что некоторый конкурентный потенциал есть на выборах главы Карелии и губернатора Кировской области, в остальных 14 регионах губернаторские выборы 10 сентября пройдут по референдумному сценарию. Такие выводы содержатся в докладе "Выборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы", который будет опубликован в понедельник и с которым ознакомился ТАСС.

В единый день голосования 10 сентября прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Авторы доклада считают, что в 10 регионах из 16 "либо отсутствует сама почва для электоральной конкуренции, либо потенциальные конкуренты предпочли пропустить ход". Например, в Белгородской области и Мордовии главы регионов абсолютно доминируют в местной политике. "Никаких конкурентов у них нет и не может быть в принципе", - указано в докладе.

Так, Евгений Савченко управляет Белгородской областью с 1993 года, что является на сегодняшний день абсолютным рекордом среди действующих губернаторов. Он, пишут эксперты ФоРГО, "достиг впечатляющих успехов и считается одним из самых заслуженных губернаторов", у него имеется разветвленная сеть федеральных контактов, "обеспечивающих ему максимальную устойчивость". Мордовией с 1995 по 2012 год "не менее эффективно" руководил Николай Меркушкин. "Уезжая в Самару, он оставил Владимиру Волкову идеально работающую "политическую машину", - говорится в докладе.

Также главами регионов, обладающими политической устойчивостью, эксперты называют Валерия Радаева (Саратовская область) и Сергея Жвачкина (Томская область).

Пермский край, Новгородская, Рязанская и Ярославская области, по мнению авторов, до недавнего времени управлялись главами либо изначально слабыми, либо ослабевшими и скомпрометированными в ходе конфликтов элит. "Кремль везде "обнулил игру", назначив врио, никак лично не связанных с предшественниками, не отягощенных грузом их ошибок. Электоральных и ресурсных оппозиционеров в этих регионах нет или они предпочли выстраивать отношения с будущими главами мирными способами", - подчеркивается в исследовании.

Аналогичное "обнуление" произошло и в Калининградской области и Удмуртии. Пост калининградского губернатора оказался вакантным после перевода Николая Цуканова в полпреды, а удмуртский глава Александр Соколов лишился президентского доверия и был отставлен после обвинений в коррупции.

Отдельно эксперты ФоРГО выделяют Марий Эл, где "реальными оппонентами" экс-главы республики Леонида Маркелова много лет были Иван Казанков и его сын Сергей, контролирующие СПК "Звениговский и региональное отделение КПРФ. С врио главы республики Александром Евстифеевым Казанковы "буквально сходу заключили пакт", в итоге марийские коммунисты "не только не стали выдвигать своего кандидата, но и официально поддержали врио". Сергей Казанков же был номинирован Евстифеевым в Совет Федерации.

При этом, отмечается в докладе, КПРФ в Марий Эл воздержалась от повторного выдвижения Сергея Мамаева, который в 2015 году очень ярко выступил на выборах главы республики.

По мнению экспертов ФоРГО, в большинстве случаев и партии, и серьезные политические инвесторы "стараются сейчас не "пережимать" из-за близости президентских выборов". "Никому не известно, какая политическая конфигурация (в том числе кадровая) сформируется на активной стадии кампании и, главное, после подведения ее итогов и инаугурации. В такой ситуации участие в региональных кампаниях представляется избыточным и даже рискованным, самым правильным видится "встать на паузу", - отмечается в докладе.

Где была возможна конкуренция

В оставшихся пяти регионах во время кампании проявились конкуренты. В Бурятии главным конкурентом врио главы республики Алексея Цыденова считался член Совета Федерации, лидер бурятских коммунистов, бывший командир бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев. Он собирал подписи муниципальных депутатов самостоятельно, без помощи штаба врио главы республики, в результате несколько подписей оказались "задвоенными", то есть их авторы ранее подписались за другого кандидата. В то же время, отмечают эксперты ФоРГО, два малоизвестных кандидата в Бурятии "легко проскочили фильтр", тогда как Мархаев "уперся в шлагбаум". "Вопрос в том, что система фильтрации в ее нынешнем виде делает подобные ситуации возможными и совершенно легальными", - говорится в докладе.

В Свердловской области конкуренцию главе региона Евгению Куйвашеву пытался составить мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Куйвашев, по мнению авторов доклада, "не проявил интереса к "повышению легитимности" выборов и не стал помогать Ройзману со сбором подписей. В итоге мэр Екатеринбурга не смог пройти "муниципальный фильтр", он даже не открыл специальный избирательный счет для оплаты услуг по сбору подписей.

Желающих "пошуметь" на выборах губернатора Севастополя нашлось много, но одни так и не были выдвинуты, а другие не смогли пройти "фильтр", указано в докладе. Так, например, бизнесмен и общественный деятель Олег Николаев собирался пойти на выборы от Партии роста, но был назначен директором Корпорации развития Севастополя. "Справедливая Россия" не стала выдвигать лидера своего регионального отделения Евгения Дубовика, руководившего департаментом внутренней политики при губернаторе Сергее Меняйло, а "Родина" отказалась от выдвижения бывшего депутата Верховной Рады Владимира Колесниченко.

Из кандидатов, публично нелояльных врио главы города Дмитрию Овсянникову, зарегистрирован лишь коммунист Роман Кияшко, однако политологи ФоРГО не считают, что он всерьез претендует на губернаторство.

"Таким образом, в Бурятии, Свердловской области, Севастополе реализуются "референдумные" сценарии", - говорится в докладе.

Где есть конкурентный потенциал

"Некий конкурентный потенциал мы констатируем лишь в Карелии и Кировской области", - отмечают эксперты ФоРГО.

В Карелии главным оппонентом врио главы республики Артура Парфенчикова они считают представителя "Справедливой России" Ирину Петеляеву. "Она не может его победить и даже вряд ли способна добиться второго тура. Однако при определенном раскладе ей вполне по силам "сбить" его результат до 55-53%, из-за чего Парфенчиков скорее всего получит самый низкий результат из избирающихся/переизбирающихся врио", - поясняют авторы.

Петеляева, считают в ФоРГО, единственная из кандидатов, кроме Парфенчикова, известна в Карелии.

В Кировской области наиболее серьезными оппонентами врио главы области Игоря Васильева эксперты считают Сергея Мамаева (КПРФ) и Кирилла Черкасова (ЛДПР), причем Мамаев "опасен меньше". Однако вместе Мамаев и Черкасов "скорее всего наберут больше", чем Петеляева в Карелии, полагают эксперты ФоРГО.