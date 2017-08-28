ФоРГО: муниципальный фильтр нужно отменить для представленных в 25% местных советов партий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) считают, что кандидаты на пост главы региона от партий, представленных минимум в четверти муниципальных советов, должны освобождаться от прохождения так называемого муниципального фильтра. Также в фонде предлагают запретить кандидатам в губернаторы собирать и сдавать в избиркомы больше подписей муниципалов, чем требуется для регистрации.

ФоРГО в понедельник публикует доклад "Выборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы", с которым ознакомился ТАСС.

Авторы доклада не поддерживают идею отмены муниципального фильтра, поскольку он позволяет "отсекать от выборов авантюристов, политических "рейдеров" и стимулирует партии активнее участвовать в муниципальных выборах. Однако следует "исключить на будущее саму возможность повторения ситуации, когда кандидат парламентской партии, представленной в большинстве муниципалитетов региона, оказывается на обочине", считают политологи.

"Мы полагаем, что если партия представлена в 25 и более процентах муниципалитетов региона (хотя бы даже одним депутатом), то ее кандидат должен освобождаться от сбора подписей и регистрироваться автоматически", - говорится в докладе.

Авторы уточняют, что во избежании давления на муниципальных депутатов, побуждения сложить мандат или вступить в другую партию, следует прописать в законе, что суммарное партийное представительство в муниципалитетах рассчитывается только на основе итогов последних выборов и дальнейшие переходы во внимание не принимаются.

Снизить планку и обнулять собранное сверх меры

Кроме того, эксперты ФоРГо предлагают снизить верхнюю планку муниципального фильтра, которая сейчас составляет 10%. Также они полагают, что "нужно прямо запретить собирать и сдавать в комиссии подписи в количестве, большем, чем необходимо для регистрации", а собранные, но несданные подписи при этом должны "обнуляться". Это, как поясняется в докладе, снимет проблему манипуляций с "задвоенными" подписями и одновременно заставит кандидатов более тщательно подходить к работе со своими сторонниками в муниципалитетах и оформлению соответствующих документов.

Муниципальный фильтр был установлен законодательством в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы глав регионов. Он обязывает всех кандидатов на пост главы субъекта собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог фильтра варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно заявляла, что норму муниципального фильтра необходимо корректировать. Центризбирком в конце сентября проведет конференцию с представителями партий и экспертами, посвященную вариантам корректировки этой законодательной нормы. Также, по словам Памфиловой, вопрос муниципального фильтра будет обсуждаться впоследствии на рабочей группе по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента.