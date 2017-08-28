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Посол РФ в КНР: Китай пригласил лидеров еще пяти государств на саммит БРИКС

Политика
28 августа, 6:33 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, августа. /ТАСС

Cреди приглашенных такие страны, как Гвинея, Мексика, Таиланд и Таджикистан

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ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Китай на правах организатора пригласил на саммит БРИКС лидеров еще пяти государств из нескольких регионов мира. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По его словам, государства - организаторы саммита многократно приглашали на такие мероприятия представителей других стран. "Китайское председательство в этот раз проявило глобальный подход и пригласило руководителей пяти государств из разных районов мира", - сказал дипломат.

По его словам, среди приглашенных такие страны, как Гвинея, Мексика, Таиланд и Таджикистан.

Саммит БРИКС состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (провинция Фуцзянь).

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Персоны
Денисов, Андрей Иванович
Темы
БРИКС
Страны
Китай Гвинея Россия Мексика Таиланд Таджикистан
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