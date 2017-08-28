Посол РФ в КНР: Китай пригласил лидеров еще пяти государств на саммит БРИКС

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ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Китай на правах организатора пригласил на саммит БРИКС лидеров еще пяти государств из нескольких регионов мира. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов.
По его словам, государства - организаторы саммита многократно приглашали на такие мероприятия представителей других стран. "Китайское председательство в этот раз проявило глобальный подход и пригласило руководителей пяти государств из разных районов мира", - сказал дипломат.
По его словам, среди приглашенных такие страны, как Гвинея, Мексика, Таиланд и Таджикистан.
Саммит БРИКС состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (провинция Фуцзянь).