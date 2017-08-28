Посол РФ в КНР сообщил, что Путин готовится к встрече с Си Цзиньпином на саммите БРИКС

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин готовится к отдельной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Китае. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"С нынешнего срока на постах глав государств президента Путина и председателя Си Цзиньпина они встречались порядка 20 раз, если быть точным - 19. В этом году состоялись уже три контакта, встреча в Сямэне (место проведения саммита БРИКС, провинция Фуцзянь - прим. ТАСС) станет четвертой. Что касается двусторонней части пребывания Путина в Сямэне, то уже стало хорошей традицией, что руководители наших государств наносят не просто официальные визиты, но и регулярно встречаются на полях различных международных форумов. Закончу эту часть словами о том, что президент Путин с большим ожиданием готовится к встрече с председателем Си Цзиньпином и посещению провинции Фуцзянь", - отметил он.

"Встречи на полях международных мероприятий никогда не бывают протокольными, это полноформатные встречи, подразумевающие большую повестку дня. Так будет и в этот раз в Сямэне. Готовится серьезная программа, подразумевающая встречу в различных составах и обсуждение самого широкого круга вопросов, касающихся наших двусторонних отношений и международной жизни", - добавил дипломат.

Саммит БРИКС состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (провинция Фуцзянь).