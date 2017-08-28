Медведев в поздравлении новому премьеру Киргизии призвал укреплять связи двух стран

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением на пост главы кабмина Киргизии.

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, реализация масштабных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам наших стран", - отметил глава кабмина РФ в поздравительной телеграмме.

"Готов к активной совместной работе по укреплению всего комплекса российско-киргизского взаимодействия", - заверил Медведев Исакова.