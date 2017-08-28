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Путин одобрил подписание соглашения СНГ по борьбе с киберпреступностью

Политика
28 августа, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Кроме того, президент разрешил МВД в ходе переговоров о подписании документа вносить в его проект незначительные изменения

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил подписание Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

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Президент также разрешил МВД России в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.

В конце июля в Душанбе под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева прошло заседание совета министров внутренних дел государств - членов СНГ. Участники заседания обсудили приоритетные направления сотрудничества МВД стран Содружества, а также процесс реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью. Как отметили в МВД России, значительное внимание было уделено выполнению ранее принятых решений по обеспечению общественной безопасности и противодействию противоправным деяниям со стороны членов неформальных объединений болельщиков спортивных команд, в том числе в период проведения международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий, был рассмотрен ход работы по формированию перечня организаций террористического и экстремистского характера, деятельность которых запрещена на территории стран СНГ, и создания соответствующей информационной базы.

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