Эмир Кувейта принял главу МИД РФ

Васильева: школы в шести регионах России не полностью обеспечены бесплатными учебникамиОбщество 28 августа, 13:49
Россиянка Бравикова выиграла личное многоборье в художественной гимнастике на УниверсиадеСпорт 28 августа, 13:42
Источник: "Колпино" и "Великий Новгород" могут ударить "Калибрами" по боевикам в СирииАрмия и ОПК 28 августа, 13:41
Разведка Южной Кореи: КНДР готова провести новое ядерное испытаниеМеждународная панорама 28 августа, 13:36
В СК реформировали структуру центрального аппаратаПолитика 28 августа, 13:34
Трансляция боя Макгрегора и Мэйуэзера в кинотеатрах собрала $2,6 млнСпорт 28 августа, 13:29
Лавров: РФ не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании вокруг КатараПолитика 28 августа, 13:24
Бывший футболист ЦСКА Тошич продолжит карьеру в "Партизане"Спорт 28 августа, 13:24
Газизов: вопрос об отставке главного тренера ФК "Уфа" Семака не поднималсяСпорт 28 августа, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Встреча прошла за закрытыми дверями, сообщает корреспондент ТАСС.
Как отметили в Министерстве иностранных дел РФ, в начале встречи Лавров выразил надежду на то, что в результате его визита в Кувейт удастся продвинуться вперед в реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых во время визита эмира в Россию в 2015 году. "Президент России Владимир Путин передает вам самый теплый привет и с удовольствием вспоминает ваш визит в 2015 году, - сказал российский министр. - Все, о чем вы с ним договорились, находится на контроле".
В Эль-Кувейте Лавров также провел переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом. Последний раз Лавров посещал эмират в феврале 2014 года.