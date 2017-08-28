Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эмир Кувейта принял главу МИД РФ

Политика
28 августа, 13:12 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ 28, августа. /ТАСС

В начале встречи Сергей Лавров выразил надежду, что в результате его визита в Кувейт удастся продвинуться в реализации договоренностей, достигнутых во время визита эмира в РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Встреча прошла за закрытыми дверями, сообщает корреспондент ТАСС.

Как отметили в Министерстве иностранных дел РФ, в начале встречи Лавров выразил надежду на то, что в результате его визита в Кувейт удастся продвинуться вперед в реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых во время визита эмира в Россию в 2015 году. "Президент России Владимир Путин передает вам самый теплый привет и с удовольствием вспоминает ваш визит в 2015 году, - сказал российский министр. - Все, о чем вы с ним договорились, находится на контроле".

В Эль-Кувейте Лавров также провел переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом. Последний раз Лавров посещал эмират в феврале 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Сабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейх
Страны
Кувейт Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама