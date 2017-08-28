Эмир Кувейта принял главу МИД РФ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Встреча прошла за закрытыми дверями, сообщает корреспондент ТАСС.

Как отметили в Министерстве иностранных дел РФ, в начале встречи Лавров выразил надежду на то, что в результате его визита в Кувейт удастся продвинуться вперед в реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых во время визита эмира в Россию в 2015 году. "Президент России Владимир Путин передает вам самый теплый привет и с удовольствием вспоминает ваш визит в 2015 году, - сказал российский министр. - Все, о чем вы с ним договорились, находится на контроле".

В Эль-Кувейте Лавров также провел переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом. Последний раз Лавров посещал эмират в феврале 2014 года.