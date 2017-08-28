В СК реформировали структуру центрального аппарата

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Структура центрального аппарата Следственного комитета РФ реорганизована, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

"В настоящее время мы основательно пересмотрели структуру центрального аппарата Следственного комитета. Убрали лишние звенья, сократили дублирующие подразделения. А главное, оптимизировали структуру для выполнения нашей основной задачи - оперативного и качественного расследования преступлений", - рассказал он в интервью "Российской газете", часть которого опубликована на сайте издания.

Бастрыкин пояснил, что в ходе реорганизации остались только те руководители, для которых инициатива, чуткое отношение к людям, дисциплина и ответственность, поиски объективной истины - не отвлеченные понятия, а неразделимые составляющие работы.

"В структуре центрального аппарата создано новое подразделение - приемная председателя Следственного комитета. Его главная задача - сделать более широким и активным общение граждан с руководством Следственного комитета", - сообщил Бастрыкин.