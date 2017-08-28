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В СК реформировали структуру центрального аппарата

Политика
28 августа, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство, в частности, сократило дублирующие подразделения и создало новую структуру - приемную председателя СК

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Структура центрального аппарата Следственного комитета РФ реорганизована, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

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"В настоящее время мы основательно пересмотрели структуру центрального аппарата Следственного комитета. Убрали лишние звенья, сократили дублирующие подразделения. А главное, оптимизировали структуру для выполнения нашей основной задачи - оперативного и качественного расследования преступлений", - рассказал он в интервью "Российской газете", часть которого опубликована на сайте издания.

Бастрыкин пояснил, что в ходе реорганизации остались только те руководители, для которых инициатива, чуткое отношение к людям, дисциплина и ответственность, поиски объективной истины - не отвлеченные понятия, а неразделимые составляющие работы.

"В структуре центрального аппарата создано новое подразделение - приемная председателя Следственного комитета. Его главная задача - сделать более широким и активным общение граждан с руководством Следственного комитета", - сообщил Бастрыкин.

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