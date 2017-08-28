Лавров: палестинская проблема не должна быть задвинута на задний план

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Кувейт озабочены сохраняющимся тупиком на переговорах по ближневосточному урегулированию, палестинская проблема не должна быть задвинута на задний план. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

"Озабочены сохраняющимся тупиком на переговорах по ближневосточному урегулированию. Нельзя допустить, чтобы палестинская проблема была задвинута на задний план. Это один из самых старых кризисов, можно сказать "мать" всех конфликтов в регионе, - подчеркнул глава МИД РФ. - Эта проблема требует внимания, тем более в нынешней ситуации, поэтому условились по всем этим вопросам тесно сотрудничать".

"По международным делам у нас близкие, совпадающие позиции по принципиальным проблемам, которые в этом регионе сохраняются, в том числе это касается Сирии, Ливии, Йемена, ситуации вокруг Катара, в отношении которого наши кувейтские партнеры стремятся наладить посредничество, - отметил Лавров. - Мы активно готовы этому содействовать в тех формах, которые буду сочтены приемлемыми всеми сторонам".

"У нас хорошие контакты со всеми государствами Персидского залива, - подчеркнул министр. - Заинтересованы в том, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был единым. Это важный игрок в формирующемся полицентричном мироустройстве, с которым у нас очень тесные отношения, и мы ими дорожим".

"Россия много лет продвигает концепцию укрепления доверия и безопасности в Персидском заливе. Отрадно, что Кувейт, наряду как Бахрейн, Оман являлся активным сторонником этой инициативы, о чем наши коллеги нам сегодня вновь сказали", - добавил Лавров.

Он также обратил внимание, что "с 1 января 2018 года Кувейт будет членом СБ [ООН] и это создает дополнительную площадку для тесной координации". "Убежден, что участие Кувейта в работе СБ будет способствовать продвижению конструктивных неконфронтационных подходов, поискам общеприемлемых компромиссов", - заключил Лавров.