Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: палестинская проблема не должна быть задвинута на задний план

Политика
28 августа, 14:05 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 28, августа. /ТАСС

Министр иностранных дел РФ по итогам переговоров с главой МИД Кувейта отметил, что кризис в регионе требует внимания как один из самых старых конфликтов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Кувейт озабочены сохраняющимся тупиком на переговорах по ближневосточному урегулированию, палестинская проблема не должна быть задвинута на задний план. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

"Озабочены сохраняющимся тупиком на переговорах по ближневосточному урегулированию. Нельзя допустить, чтобы палестинская проблема была задвинута на задний план. Это один из самых старых кризисов, можно сказать "мать" всех конфликтов в регионе, - подчеркнул глава МИД РФ. - Эта проблема требует внимания, тем более в нынешней ситуации, поэтому условились по всем этим вопросам тесно сотрудничать".

Смотрите также

Лавров: РФ не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании вокруг Катара

Лавров: неурегулированность проблемы Палестины позволяет террористам вербовать сторонников

Катар возвращает в Иран отозванного полтора года назад посла

Россия считает, что нельзя ослаблять усилия по созданию палестинского государства

"По международным делам у нас близкие, совпадающие позиции по принципиальным проблемам, которые в этом регионе сохраняются, в том числе это касается Сирии, Ливии, Йемена, ситуации вокруг Катара, в отношении которого наши кувейтские партнеры стремятся наладить посредничество, - отметил Лавров. - Мы активно готовы этому содействовать в тех формах, которые буду сочтены приемлемыми всеми сторонам".

"У нас хорошие контакты со всеми государствами Персидского залива, - подчеркнул министр. - Заинтересованы в том, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был единым. Это важный игрок в формирующемся полицентричном мироустройстве, с которым у нас очень тесные отношения, и мы ими дорожим".

"Россия много лет продвигает концепцию укрепления доверия и безопасности в Персидском заливе. Отрадно, что Кувейт, наряду как Бахрейн, Оман являлся активным сторонником этой инициативы, о чем наши коллеги нам сегодня вновь сказали", - добавил Лавров.

Он также обратил внимание, что "с 1 января 2018 года Кувейт будет членом СБ [ООН] и это создает дополнительную площадку для тесной координации". "Убежден, что участие Кувейта в работе СБ будет способствовать продвижению конструктивных неконфронтационных подходов, поискам общеприемлемых компромиссов", - заключил Лавров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара Палестино-израильский конфликт
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Сабах, Джабер аль-Мубарак аль-Хамад, ас-, шейх
Страны
Оман Катар Йемен Сирия Ливия Кувейт Россия Израиль Бахрейн Палестина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
6
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
7
Под Волгоградом испытали комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама