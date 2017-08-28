МИД РФ прорабатывает ответ на ужесточение антироссийских санкций США

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России прорабатывает ответ на принятие в США законопроекта, предусматривающего ужесточение односторонних санкций в отношении РФ.
Об этом в интервью в понедельник телеканалу "Дождь" заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Что касается санкций, которые вводятся, то, как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Алексеевич Рябков, подобные ответные меры будут прорабатываться. Мы вынуждены отвечать", - сказала она.
"Я не могу заявлять относительно дат, форм и так далее, потому что это все будет в проработке", - добавила Захарова.
При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не будет отвечать на временную приостановку выдачи неиммиграционных виз США россиянам и изменения в работе американских консульств в РФ.