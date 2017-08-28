Путин прибыл в Будапешт

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл в Будапешт. Его визит приурочен к открывающемуся здесь 31 Чемпионату мира по дзюдо. Президент РФ является почетным президентом федерации дзюдо и не только многократно посещал подобные соревнования, но и сам не раз выходил на татами.

В этом году чемпионат пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября на территории спортивной арены имени Ласло Паппа. В программу соревнований включены 7 дисциплин у мужчин и у женщин по соответствующим весовым категориям (олимпийская программа), а также командные соревнования (всего - 16 дисциплин). Участие в первенстве примут 795 спортсменов из 134 стран. В сборную команду России включено 30 спортсменов (16 мужчин и 14 женщин).

Глава российского государства проведет рабочую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кроме того, в графике российского лидера запланирована беседа с президентом Монголии Халтмагийином Баттулгой.