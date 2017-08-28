Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин прибыл в Будапешт

Политика
28 августа, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Глава российского государства проведет рабочую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и посетит открытие ЧМ по дзюдо

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл в Будапешт. Его визит приурочен к открывающемуся здесь 31 Чемпионату мира по дзюдо. Президент РФ является почетным президентом федерации дзюдо и не только многократно посещал подобные соревнования, но и сам не раз выходил на татами.

Смотрите также

Глава Федерации дзюдо Венгрии рассчитывает, что Путин откроет ЧМ по дзюдо в Будапеште

Путин сообщил, что занимается спортом каждый день

Путин признался в любви к дзюдо и японской культуре

В этом году чемпионат пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября на территории спортивной арены имени Ласло Паппа. В программу соревнований включены 7 дисциплин у мужчин и у женщин по соответствующим весовым категориям (олимпийская программа), а также командные соревнования (всего - 16 дисциплин). Участие в первенстве примут 795 спортсменов из 134 стран. В сборную команду России включено 30 спортсменов (16 мужчин и 14 женщин).

Глава российского государства проведет рабочую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кроме того, в графике российского лидера запланирована беседа с президентом Монголии Халтмагийином Баттулгой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орбан, Виктор Баттулга, Халтмаагийн Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Венгрия Монголия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры
3
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
4
В Луганске убили двух депутатов народного совета ЛНР
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснуть
7
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама