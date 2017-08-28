ВС РФ оставил в силе решение снять "Коммунистов России" с выборов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд России оставил в силе решение Ставропольского краевого суда о снятии с выборов в парламент Северной Осетии партии "Коммунисты России". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном Центризбиркоме, представитель которого присутствовал на заседании ВС РФ по данному вопросу.

"Завершилось заседание Верховного суда РФ. Решение Ставропольского краевого суда о снятии с выборов в парламент Северной Осетии партии "Коммунисты России" остается в силе", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональное отделение КПРФ подало иск о снятии с выборов "Коммунистов России" в Верховный суд Северной Осетии из-за наличия недействительных подписей в поддержку кандидатов от этой партии.

"Коммунисты России" заявили ходатайство об отводе Верховного суда республики от участия в процессе, суд удовлетворил ходатайство и передал иск в Ставропольский краевой суд.

Руководство партии 14 августа заявило о начале бессрочной голодовки из-за неправомерного, по мнению членов партии, снятия кандидатов с выборов в Заксобрание Северной Осетии. Кроме того, "Коммунисты России" обратились в ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет с просьбой проверить действия судей, принявших решение о снятии партии с выборов, на предмет "личной материальной заинтересованности".

Также председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с жалобой на нарушения, которые, по мнению Сурайкина, были допущены при подготовке выборов в Северной Осетии и в Брянской области.