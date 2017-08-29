Лавров обсудит с руководством ОАЭ обстановку в Сирии и ситуацию вокруг Катара

АБУ-ДАБИ, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в рамках турне по странам Персидского залива обсудит во вторник с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вопросы двусторонних отношений и обстановку в регионе с упором на Сирию и кризис вокруг Катара. Как ожидается, он встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, который является сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Имеется в виду провести совместную инвентаризацию хода выполнения соответствующих решений, принятых ранее на уровне высшего руководства, - отметили в МИД РФ. - К нашим общим задачам относим поддержание регулярного политического диалога, наращивание товарооборота, работу в проектах в энергетике, металлургии, промышленности и других областях".

Регулярные контакты, безопасность и ВТС

Между сторонами налажен регулярный политический диалог. Лавров за последние полтора года дважды посещал Абу-Даби: в феврале 2016-го в рамках рабочего визита и феврале текущего года для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели 20 апреля переговоры в Кремле, центральными темами которых стали Сирия и борьба с терроризмом.

"Очень важно своевременно обменяться с вами информацией о ситуации в регионе, поговорить о том, что мы вместе можем сделать в борьбе с международным терроризмом", - заявил тогда российский лидер. Наследный принц Абу-Даби в свою очередь подчеркнул актуальность данной темы и заверил в том, что власти ОАЭ настроены на дальнейшее развитие привилегированных отношений с РФ.

Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели 13 июня телефонный разговор о ситуации вокруг Катара.

Россия и ОАЭ развивают взаимодействие и в сфере военно-технического сотрудничества, в частности совместно разрабатывают легкий истребитель пятого поколения. Ведутся переговоры о поставках Су-35.

Экономическая составляющая

Стороны во вторник, вероятно, обсудят и положение на рынке энергоносителей, в частности вопросы объемов нефтедобычи.

Успешно развивается российско-эмиратское сотрудничество в экономической сфере, например по инвестициям. 20 июня 2013 года Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд ОАЭ Mubadala объявили о создании совместного инвестфонда с капиталом $2 млрд. Как сообщил 20 апреля нынешнего года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, за последние несколько лет ОАЭ через РФПИ профинансировали различные проекты в России более чем на $1 млрд.

В ноябре этого года в ОАЭ пройдет заседание межправкомиссии, на котором может быть подписано соглашение о сотрудничестве в промышленной сфере.

Урегулирование в Персидском заливе

Одной из главных тем станет кризис в отношениях между Катаром и рядом арабских стран, в том числе ОАЭ.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Для возвращения диалога на прежний уровень соседи предъявили Катару 13 требований.

Эмир Кувейта как посредник выступил с идеей о встрече вовлеченных в конфликт государств на высшем уровне, на которой стороны смогли бы обсудить взаимные претензии.

Россия поддерживает посреднические усилия кувейтских коллег, о чем говорил 28 августа в Эль-Кувейте и Лавров. "Мы поддерживаем кувейтскую инициативу, мы не хотим ни с кем конкурировать, - сказал он. - Мы имеем добрые отношения со всеми странами, которые оказались в такой не очень простой ситуации".

"Мы активнейшим образом исходим из того, что инициатива Кувейта заслуживает поддержки всех тех, кто может на эту ситуацию позитивно повлиять. Будем готовы эту поддержку оказывать в тех формах, которые будут приемлемы для всех участников этой ситуации", - подчеркнул министр.

Сирийская тема

Важное место в диалоге РФ и ОАЭ занимает сирийская тема. Российская сторона намерена проинформировать коллег о прилагаемых усилиях в рамках астанинского процесса, создании в Сирии зон деэскалации, обменяться мнениями о ходе женевского процесса.

Формирование зон деэскалации активно реализуется, причем не на бумаге, а на деле. Осталось очертить границы территории снижения напряженности в провинции Идлиб и юридически закрепить все четыре зоны на очередной международной встрече в столице Казахстана в сентябре.