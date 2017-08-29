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Рябков: ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан

Политика
29 августа, 6:30 дата обновления: 29 августа, 7:04 UTC+3

Москва встревожена тенденцией к эскалации ситуации на Корейском полуострове, добавил замглавы МИД России

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Ресурс санкционного воздействия на КНДР в ответ на проведение ракетных и ядерных испытаний в этой стране исчерпан. С таким заявлением выступил во вторник перед журналистами заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Уже всем очевидно, что ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан", - сказал он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков добавил, что Москва встревожена тенденцией к эскалации ситуации на Корейском полуострове. 

"Мы видим тенденцию к эскалации, - сказал он. - Считаем, что те [совместные] учения [США и Южной Кореи], которые все-таки были проведены, пусть в облегченном варианте по сравнению с их первоначальным сценарием, оказали влияние с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый [ракетный] пуск". "Мы сейчас крайне встревожены общим развитием [ситуации]", - подчеркнул дипломат.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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