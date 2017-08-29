Рябков: ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Ресурс санкционного воздействия на КНДР в ответ на проведение ракетных и ядерных испытаний в этой стране исчерпан. С таким заявлением выступил во вторник перед журналистами заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Уже всем очевидно, что ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан", - сказал он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков добавил, что Москва встревожена тенденцией к эскалации ситуации на Корейском полуострове.

"Мы видим тенденцию к эскалации, - сказал он. - Считаем, что те [совместные] учения [США и Южной Кореи], которые все-таки были проведены, пусть в облегченном варианте по сравнению с их первоначальным сценарием, оказали влияние с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый [ракетный] пуск". "Мы сейчас крайне встревожены общим развитием [ситуации]", - подчеркнул дипломат.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.