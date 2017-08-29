Рябков: РФ выступает против изменения положений иранской ядерной сделки

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Москва выступает против любых изменений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и призывает всех партнеров избегать односторонних решений. Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на 62-й Международной конференции Пагуошского движения ученых за мир, разоружение, международную безопасность и научное сотрудничество.

"Наша оценка заключается в том, что все вопросы более или менее стабильны в ядерной части этого соглашения", - сказал он. "Конечно, есть некоторые весьма проблематичные и неоднозначные вопросы, но мы пытаемся их решать в рамках контекста рамочной структуры совместной комиссии этого соглашения, - продолжил Рябков. - Мы постоянно воодушевляем всех партнеров избегать односторонних действий в рамках этого соглашения без полного предварительного согласия всей комиссии". "Мы твердо против любых интерпретаций, любого ужесточения или внесения изменений в текстовку данного соглашения", - подчеркнул он.

СВПД составлен "в конечном варианте, у него есть соответствующий мандат международных органов, и любое одностороннее действие любой стороны соглашения будет работать на подрыв устойчивости данного соглашения, на тот дух доверия, который мы пытаемся установить в рамках этой сделки", предупредил заместитель министра иностранных дел РФ.

Также Рябков добавил, что позиция США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в отношении иранской ядерной программы ставит под сомнение способность Вашингтона выполнять договоры.

"Мы видим непонимание и недоверие со стороны США [в отношении выполнения СВПД], - отметил он. - Считаем, что все их действия нарушают не только дух, но и букву договора. Также это подвергает вообще способность США быть приверженным тем соглашениям, которые они дали".

Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней ядерной проблемы Исламской Республики, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этой программы, одобренной резолюцией Совета Безопасности ООН. Данный документ предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.