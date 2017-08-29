Рябков: процесс сокращения штата дипмиссии США идет

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Дипмиссия США следует предписанию России о сокращении штата сотрудников. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Насколько мне известно, процесс идет, - сказал он. - Они следуют нашему предписанию. Но я не могу комментировать число [дипломатов]".

Вашингтон пока не оповестил Москву о том, какие меры он планирует принять в ответ на сокращение штата американской дипмиссии в России, заявил Рябков.

"Нет, мы видели только сигналы Госдепартамента о том, что некие меры возможны", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США - до 455 человек. Президент Владимир Путин уточнял, что Россию должны покинуть 755 сотрудников диппредставительств США.

23 августа посол США в России Джон Теффт заявил в интервью ТАСС, что дипмиссия к 1 сентября выполнит предписание МИД РФ о сокращении штата сотрудников, не стал конкретизировать, на сколько именно сократится штат американской дипмиссии, но подтвердил, что "некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США".