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Рябков: процесс сокращения штата дипмиссии США идет

Политика
29 августа, 8:32 дата обновления: 29 августа, 8:49 UTC+3

Замглавы МИД РФ также сообщил, что США пока не оповестили Россию о том, какие меры они планируют принять в ответ на сокращение штата американской дипмиссии

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Дипмиссия США следует предписанию России о сокращении штата сотрудников. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Насколько мне известно, процесс идет, - сказал он. - Они следуют нашему предписанию. Но я не могу комментировать число [дипломатов]".

Вашингтон пока не оповестил Москву о том, какие меры он планирует принять в ответ на сокращение штата американской дипмиссии в России, заявил Рябков.

"Нет, мы видели только сигналы Госдепартамента о том, что некие меры возможны", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

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Джон Теффт

Посол США в РФ о санкциях: путь назад есть всегда

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МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США - до 455 человек. Президент Владимир Путин уточнял, что Россию должны покинуть 755 сотрудников диппредставительств США.

23 августа посол США в России Джон Теффт заявил в интервью ТАСС, что дипмиссия к 1 сентября выполнит предписание МИД РФ о сокращении штата сотрудников, не стал конкретизировать, на сколько именно сократится штат американской дипмиссии, но подтвердил, что "некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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