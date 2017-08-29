Рябков: встреча "шестерки" по Ирану на полях Генассамблеи ООН еще не согласована

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Встреча "шестерки" посредников по иранской ядерной проблеме на полях Генассамблеи ООН еще не согласована. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Нет согласованной даты и времени, и пока еще нет согласованной повестки дня этого мероприятия", - отметил Рябков.
"Соответствующие намерения были озвучены со стороны европейской внешнеполитической службы, которая по традиции выступает координатором деятельности "шестерки", - подтвердил заместитель министра.
Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия предложение о проведении такой встречи, дипломат пояснил, что это будет зависеть от повестки данного мероприятия, а также графика главы МИД РФ Сергея Лаврова.