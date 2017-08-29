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Рябков: встреча "шестерки" по Ирану на полях Генассамблеи ООН еще не согласована

Политика
29 августа, 8:47 дата обновления: 29 августа, 9:04 UTC+3

Замглавы МИД РФ отметил, что поддержка повестки данного мероприятия со стороны России будет зависеть от предложения проведения встречи и графика сергея Лаврова

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Встреча "шестерки" посредников по иранской ядерной проблеме на полях Генассамблеи ООН еще не согласована. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Нет согласованной даты и времени, и пока еще нет согласованной повестки дня этого мероприятия", - отметил Рябков.

"Соответствующие намерения были озвучены со стороны европейской внешнеполитической службы, которая по традиции выступает координатором деятельности "шестерки", - подтвердил заместитель министра.

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия предложение о проведении такой встречи, дипломат пояснил, что это будет зависеть от повестки данного мероприятия, а также графика главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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