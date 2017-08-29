Зюганов призвал россиян преодолеть гражданскую пассивность и проголосовать 10 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал россиян преодолеть недоверие к выборам и проголосовать в единый день голосования 10 сентября, не пренебрегая муниципальными кампаниями, от исхода которых, по мнению лидера коммунистов, зависит качество управления в регионах. Соответствующий призыв содержится в заявлении Зюганова "Время голосует за социализм", опубликованном на сайте КПРФ.

По мнению главы компартии, гражданская пассивность облегчает власти "задачу управления выборами". "Одни потеряли веру в возможность что-то изменить с помощью выборов и бессильно махнули на них рукой. Другие тешат себя мыслью, что, отказываясь от участия в голосовании, они тем самым выражают гражданский протест и даже подрывают действующую систему. Это наивное заблуждение", - говорится в заявлении.

Кроме того, одной из проблем российского общества является "явная недооценка многими гражданами значения и смысла местных выборов", считает Зюганов. "Нужно ясно осознавать: местная власть - это основа государственной власти в целом. От ее состава зависит качество управления регионами. А значит, в конечном счете, и качество жизни во всей стране", - подчеркивает лидер КПРФ.