Лавров в ходе встречи с наследным принцом Абу-Даби передал ему приветствие от Путина

АБУ-ДАБИ, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина.

"Президент Путин очень ценит наши отношения", - сказал Лавров.

На проходящей встрече также присутствуют министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян и советник по национальной безопасности Тахнун Аль Нахайян.

Лавров прибыл в ОАЭ в рамках поездки по странам Персидского залива. Ожидается, что он обсудит во вторник с руководством Объединенных Арабских Эмиратов вопросы двусторонних отношений и обстановку в регионе с упором на Сирию и кризис вокруг Катара.