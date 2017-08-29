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МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия

Политика
29 августа, 13:23 дата обновления: 29 августа, 13:27 UTC+3

Размещение такой бомбы на территории европейских стран - членов НАТО нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, подчеркнули в ведомстве

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Принятие Соединенными Штатами на вооружение атомной бомбы В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия.

Об этом заявил ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

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"Особенность новой модификации В61-12, по оценке самих же американских военных специалистов, состоит в том, что она будет, как они говорят, "более этической" (more ethical) и "более пригодной к применению" (more usable), поскольку отличается большей точностью и якобы менее катастрофичными последствиями для гражданского населения в случае применения на обширных площадях", - отметил дипломат.

"Из этого можно сделать вывод, что постановка таких бомб на вооружение объективно может привести к снижению порога применения ядерного оружия. В этом, как нам представляется, и заключается главный негативный эффект происходящей модернизации", - подчеркнул Ульянов.

По его словам, ожидаемое размещение модификации бомбы на территории ряда европейских государств - членов НАТО нарушает требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Бомбы новой модификации В61-12 предназначены, в том числе для размещения на территории ряда натовских стран в Европе для использования в рамках так называемых совместных ядерных миссий с привлечением пилотов из неядерных государств - членов альянса, - отметил дипломат. - По нашей оценке, это противоречит обязательствам по ДНЯО".

Ульянов также отметил, что США используют обвинения в адрес России для модернизации собственных ядерных арсеналов. "Эти испытания проводятся в рамках хорошо известной программы, которая рассчитана на ближайшие несколько лет, - отметил дипломат. - Примечательно, что испытания и программа осуществляются на фоне постоянно звучащих из Вашингтона и ряда других натовских столиц обвинений в адрес России в том, что мы якобы во все большей степени опираемся на ядерное оружие в своей военной доктрине и военной политике".

По словам Ульянова, создается ощущение, что "подобные обвинения служат в том числе в качестве "дымовой завесы" для модернизации собственных американских потенциалов довольно опасной направленности". 

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