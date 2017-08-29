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"Коммунисты России" прекратили голодовку после решения ВС РФ о снятии с выборов

Политика
29 августа, 13:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 29, августа. /ТАСС

Отмечается, что чрезвычайное заседание политбюро ЦК КПКР рассмотрело сложившуюся политическую ситуацию

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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 августа. /ТАСС/. "Коммунисты России" прекратили голодовку, начавшуюся 14 августа в связи со снятием кандидатов партии с выборов в Заксобрание Северной Осетии. Об этом сообщается во вторник на сайте партии.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил в силе решение Ставропольского краевого суда о снятии с выборов "Коммунистов России" в парламент Северной Осетии.

"В связи с этим [решением суда] было созвано чрезвычайное заседание политбюро ЦК КПКР, которое рассмотрело сложившуюся политическую ситуацию. Вечером 28 августа политбюро ЦК партии приняло решение обязать всех коммунистов, участвующих в политической голодовке с 14-го августа, прекратить эту акцию протеста", - говорится в сообщении.

Ранее региональное отделение КПРФ подало иск о снятии с выборов "Коммунистов России" в Верховный суд Северной Осетии из-за наличия недействительных подписей в поддержку кандидатов от этой партии. "Коммунисты России" заявили ходатайство об отводе Верховного суда республики от участия в процессе, суд удовлетворил ходатайство и передал иск в Ставропольский краевой суд.

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