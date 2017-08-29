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Лавров: Москва будет помогать Эр-Рияду в объединении групп сирийской оппозиции

Политика
29 августа, 13:58 дата обновления: 29 августа, 14:13 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что сирийская оппозиция должна вести себя реалистично и отказаться от ультиматумов и выдвижения предварительных условий

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АБУ-ДАБИ, 29 августа. /ТАСС/. Россия намерена помогать Саудовской Аравии в процессе объединения групп сирийской оппозиции. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

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"Когда Саудовская Аравия выступила с инициативой объединить Высший комитет по переговорам, который был создан в свое время на встрече в Эр-Рияде, с "каирской" и "московской" группами оппозиционеров, мы активно поддержали эту инициативу, - сказал во вторник Лавров. - Будем всячески помогать нашим саудовским коллегам двигаться в этом направлении".

"Считаем, что это неизбежный ход, который будет способствовать началу содержательных и существенных переговоров о будущем Сирии", - добавил он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что сирийская оппозиция должна отказаться от ультиматумов. "Необходимо, чтобы оппозиция вела себя реалистично, отказалась от ультиматумов, которые не вписываются в те правила, которые были одобрены СБ ООН, - сказал глава МИД РФ. - СБ ООН постановил, что судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, там никаких предварительных условий не содержится". Как отметил Лавров, правительство и оппозиция должны сесть за стол переговоров и "начать обсуждать то, как они хотят жить дальше в собственной стране".

Министр также напомнил о вооруженной оппозиции, которая недавно противостояла властям, но сейчас идет на диалог. "Есть оппозиция, которая с оружием в руках совсем недавно противостояла режиму, а сейчас этот процесс сменился на создание зон деэскалации, - заметил он. - Налаживается диалог между правительством и вооруженной оппозицией".

По словам Лаврова, переговоры по Сирии в Астане остаются главным инструментом для воздействия на ситуацию "на земле" в арабской стране. "Еще раз подчеркну, что особое значение мы придаем начатому в Астане процессу согласования зон деэскалации, согласования примирения, прекращения огня между правительственной армией и вооруженной оппозицией", - сказал он.

"Я считаю, что здесь мы имеем наибольшие шансы на то, чтобы повлиять в позитивном направлении на ситуацию "на земле", - добавил глава внешнеполитического ведомства РФ.

 
 
 
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