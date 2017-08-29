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Рябков: дорожной картой урегулирования корейского вопроса могут стать инициативы РФ и КНР

Политика
29 августа, 14:22 UTC+3 АСТАНА 29, августа. /ТАСС

По словам замминистра иностранных дел России, главным итогом заседания Совбеза по КНДР должно стать осознание неприемлемости силовых подходов к урегулированию ситуации в регионе

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АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Главным итогом заседания Совбеза ООН по КНДР должно стать осознание категорической неприемлемости силовых подходов к урегулированию на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Думаю, что главным итогом этого заседания [СБ ООН по КНДР] должно стать осознание того, что силовые приемы категорически неприемлемы - это путь в никуда, что санкционные приемы искомых решений не дают, поэтому повышается актуальность политического урегулирования", - сказал он.

При этом он выразил мнение, что такое урегулирование может произойти на основании предложений Москвы и Пекина. "Дорожной картой урегулирования вполне могут стать совместные российско-китайские идеи, которые выдвигались в разных формах, в частности, 4 июля текущего года в совместном заявлении на министерском уровне, - отметил замминистра. - Их смысл состоит в двойной заморозке: никаких дальнейших испытаний и новых шагов в направлении провокации эскалации ситуации со стороны Северной Кореи, но и никаких попыток надавить через силовой инструментарий военными средствами оппонирующей стороной тоже быть не должно".

Рябков также подчеркнул, что "поведение каждого игрока на данном этапе настолько важно, что здесь просто нельзя ошибиться".

"Я думаю, что мы должны бороться против такой опции (силового варианта - прим. ТАСС) всеми силами", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, насколько вероятен военный сценарий на Корейском полуострове.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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