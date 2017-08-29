Зюганов призвал оставить КНДР в покое, разрешив развиваться самостоятельно

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что международному сообществу следует оставить в покое Северную Корею, но предупреждает, что для "взрыва" на Корейском полуострове достаточно "одной спички".

"Что касается внешней политики, американцы лезут всюду, почти 800 [военных] баз, и неслучайно корейское руководство вынуждено создавать оружие массового поражения и ракетно- космическую технику", - сказал он во вторник журналистам.

По мнению Зюганова, "если бы такая техника была у Югославии, не расправились бы с Милошевичем, если бы это было у Ирака, не повесили бы Саддама Хусейна".

"Поэтому оставьте в покое Северную Корею, пусть она развивается так, как считает нужным. Они опираются на свои силы, создали современную технику, строят дороги, жилье, они имеют право на свой вариант развития", - сказал лидер КПРФ.

Он отметил, что там, где появляется неугодное США "национально ориентированное руководство, там начинаются диверсии, провокации". "С другой стороны, дело накалилось до такой степени, что одной спички хватит, чтобы взорвался этот регион", - предупредил Зюганов.

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.