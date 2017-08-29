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Зюганов призвал оставить КНДР в покое, разрешив развиваться самостоятельно

Политика
29 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Хватит одной спички, чтобы взорвать регион, считает лидер КПРФ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что международному сообществу следует оставить в покое Северную Корею, но предупреждает, что для "взрыва" на Корейском полуострове достаточно "одной спички".

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"Что касается внешней политики, американцы лезут всюду, почти 800 [военных] баз, и неслучайно корейское руководство вынуждено создавать оружие массового поражения и ракетно- космическую технику", - сказал он во вторник журналистам.

По мнению Зюганова, "если бы такая техника была у Югославии, не расправились бы с Милошевичем, если бы это было у Ирака, не повесили бы Саддама Хусейна".

"Поэтому оставьте в покое Северную Корею, пусть она развивается так, как считает нужным. Они опираются на свои силы, создали современную технику, строят дороги, жилье, они имеют право на свой вариант развития", - сказал лидер КПРФ.

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Он отметил, что там, где появляется неугодное США "национально ориентированное руководство, там начинаются диверсии, провокации". "С другой стороны, дело накалилось до такой степени, что одной спички хватит, чтобы взорвался этот регион", - предупредил Зюганов.

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.

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Персоны
Хусейн, Саддам Милошевич, Слободан Зюганов, Геннадий Андреевич
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