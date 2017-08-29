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Лавров: Москва и Абу-Даби едины в вопросах бескомпромиссной борьбы с терроризмом

Политика
29 августа, 14:26 UTC+3 АБУ-ДАБИ 29, августа. /ТАСС

Как отметил глава МИД РФ, в ходе встречи с министром иностранных дел ОАЭ стороны также рассмотрели ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке

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АБУ-ДАБИ, 29 августа. /ТАСС/. Россия и ОАЭ занимают единую позицию по бескомпромиссной борьбе с терроризмом и подавлению террористической и экстремистской идеологий. Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

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"Конечно, основное внимание уделили необходимости бескомпромиссной борьбы с террористами всех мастей, - отметил он. - Здесь у нас абсолютно единая позиция, также как и необходимость подавления террористической идеологии, экстремистской идеологии. Мы рассказали о тех инициативах, которые рассматриваются в Совете Безопасности ООН, где Россия продвигает соответствующие предложения, в том числе вместе с нашими египетскими друзьями по борьбе с террористической идеологией".

Как отметил Лавров, в ходе встречи стороны также рассмотрели ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке. "Конечно же, говорили и о необходимости урегулирования палестинской проблемы, по всем этим вопросам у нас совпадающие или очень близкие позиции, и мы еще раз подтвердили заинтересованность в координации наших действий по этим животрепещущим вопросам", - добавил министр.

Говоря о двусторонних контактах, он отметил положительные тенденции в отношениях Москвы и Абу-Даби. "Есть устойчивый прогресс в деле вывода наших отношений на уровень стратегического партнерства, ценим настрой наших эмиратских коллег на дальнейшую совместную работу, - подчеркнул он. - У нас неплохо развиваются торгово-экономические, инвестиционные связи, особое место в их развитии принадлежит российско-эмиратской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой созданы профильные рабочие группы. Очередное заседание этой комиссии пройдет в Абу-Даби до конца года".

По его словам, стороны также условились предпринимать дополнительные усилия по поддержке экономических операторов "в интересах расширения товарооборота, увеличения взаимных капиталовложений, сотрудничества в энергетике, промышленности, банковском деле". "Отрадно, что наблюдается устойчивый рост в туристическом потоке из России", - добавил он.

"Обсуждали также и наши связи, которые сейчас осуществляются по линии музей Эрмитаж и соответствующими структурами ОАЭ. Мне кажется, это очень перспективное направление", - сказал Лавров.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Нахайян, Халифа бен Заид, Аль, шейх
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ОАЭ Ирак Сирия Йемен Ливия Россия Израиль Палестина
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Палестино-израильский конфликт
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