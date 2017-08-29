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Зюганов заявил, что Украина не имеет права называть Россию агрессором

Политика
29 августа, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Украинские власти являются "жуликами" и "мошенниками", считает председатель КПРФ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские власти не имеют права называть Россию страной-агрессором, так как сами являются, по его выражению, жуликами и насильниками.

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"Они не имеют права вообще давать оценки ни нам, ни России, потому что они сами являются откровенными жуликами, агрессорами и насильниками", - сказал он во вторник журналистам.

По словам Зюганова, странно "слышать из Киева оценки на эту тему", "когда они в День независимости стояли под присмотром министра обороны США". "Это стыдобушка для любой страны и любого народа", - отметил он.

"На мой взгляд, сколько веревочке ни виться, конец будет, ситуация разрядится неизбежно, но важно, чтобы не пришли на Украине [к власти] еще более радикальные элементы", - подчеркнул председатель ЦК КПРФ.

Как ранее стало известно, в законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа страной-агрессором на уровне украинского законодательства. По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью.

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