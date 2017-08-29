Зюганов заявил, что Украина не имеет права называть Россию агрессором

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что украинские власти не имеют права называть Россию страной-агрессором, так как сами являются, по его выражению, жуликами и насильниками.

"Они не имеют права вообще давать оценки ни нам, ни России, потому что они сами являются откровенными жуликами, агрессорами и насильниками", - сказал он во вторник журналистам.

По словам Зюганова, странно "слышать из Киева оценки на эту тему", "когда они в День независимости стояли под присмотром министра обороны США". "Это стыдобушка для любой страны и любого народа", - отметил он.

"На мой взгляд, сколько веревочке ни виться, конец будет, ситуация разрядится неизбежно, но важно, чтобы не пришли на Украине [к власти] еще более радикальные элементы", - подчеркнул председатель ЦК КПРФ.

Как ранее стало известно, в законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа страной-агрессором на уровне украинского законодательства. По словам представителя президента Украины в Верховной Раде Ирины Луценко, доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью.