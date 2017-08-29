Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол США на встрече в МИД РФ дал пояснения по новой стратегии США в Афганистане

Политика
29 августа, 15:30 дата обновления: 29 августа, 16:18 UTC+3

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "в Москве не разделяют линию Вашингтона на избирательное оказание давления на отдельные страны региона"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Теффт на встрече с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым дал пояснения по новой стратегии США в Афганистане и Южной Азии. Об этом во вторник сообщили в российском дипведомстве.

Смотрите также
Выступление президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер, 21 августа

Шесть ключевых пунктов новой стратегии США по Афганистану

"С американской стороны были даны пояснения в связи с объявлением президентом [США] Дональдом Трампом новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии", - информировали в МИД.

"С российской стороны был обозначен ряд требующих уточнения вопросов как по параметрам, так и модальностям военного присутствия США в ИРА, - подчеркнули в российском МИД. - Отмечена нацеленность новой стратегии на силовое решение афганской проблемы, ее созвучие "рецептам" администрации [экс-президента США] Барака Обамы, которые, как известно, к положительным результатам не привели". "Особое внимание обращено на отсутствие транспарентности в действиях американских военных, что вызывает у России и других региональных партнеров обоснованное беспокойство", - отметили в министерстве.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по Афганистану

"Подчеркивалось, что в Москве не разделяют линию Вашингтона на избирательное оказание давления на отдельные страны региона, выступают за равноправное взаимодействие и координацию подходов к урегулированию ситуации в ИРА с учетом интересов всех без исключения региональных государств", - отметили в министерстве.

"В числе очевидных недостатков стратегии - отсутствие в ней задачи борьбы с афганской наркоугрозой, а также комплексного подхода к противодействию распространению влияния ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Афганистане", - сообщиил в МИД.

В российском МИД также сообщили, что в ходе встречи "обсуждались возможности взаимодействия России и США на афганском направлении в двустороннем и многосторонних форматах".

Встреча состоялась по просьбе американского дипломата.

Смотрите также

США в Афганистане с 2001 года. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Теффт, Джон Обама, Барак Трамп, Дональд Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
США Россия Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
2
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
3
Минтруд представил законопроект о наказании за обман инвалидов и пенсионеров
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
Слуцкий: идея Украины о признании РФ страной-агрессором несостоятельна и смехотворна
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама