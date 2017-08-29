Посол США на встрече в МИД РФ дал пояснения по новой стратегии США в Афганистане

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Теффт на встрече с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым дал пояснения по новой стратегии США в Афганистане и Южной Азии. Об этом во вторник сообщили в российском дипведомстве.

"С американской стороны были даны пояснения в связи с объявлением президентом [США] Дональдом Трампом новой стратегии США по Афганистану и Южной Азии", - информировали в МИД.

"С российской стороны был обозначен ряд требующих уточнения вопросов как по параметрам, так и модальностям военного присутствия США в ИРА, - подчеркнули в российском МИД. - Отмечена нацеленность новой стратегии на силовое решение афганской проблемы, ее созвучие "рецептам" администрации [экс-президента США] Барака Обамы, которые, как известно, к положительным результатам не привели". "Особое внимание обращено на отсутствие транспарентности в действиях американских военных, что вызывает у России и других региональных партнеров обоснованное беспокойство", - отметили в министерстве. Смотрите также "Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по Афганистану "Подчеркивалось, что в Москве не разделяют линию Вашингтона на избирательное оказание давления на отдельные страны региона, выступают за равноправное взаимодействие и координацию подходов к урегулированию ситуации в ИРА с учетом интересов всех без исключения региональных государств", - отметили в министерстве.

"В числе очевидных недостатков стратегии - отсутствие в ней задачи борьбы с афганской наркоугрозой, а также комплексного подхода к противодействию распространению влияния ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Афганистане", - сообщиил в МИД.

В российском МИД также сообщили, что в ходе встречи "обсуждались возможности взаимодействия России и США на афганском направлении в двустороннем и многосторонних форматах".

Встреча состоялась по просьбе американского дипломата.